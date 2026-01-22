Объявили «желтый» уровень: в Петербурге могут ударить 20-градусные морозы

В Санкт-Петербурге с 00:00 до 10:00 23 января введен «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидаемых морозов до минус 20 градусов, сообщает rosbalt.ru .

В Северной столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за резкого похолодания. По данным Росгидрометцентра, температура воздуха в городе местами может опуститься до минус 20 градусов.

Жителям рекомендуют одеваться теплее, избегать переохлаждения и быть осторожными на улице. Водителям советуют отказаться от поездок на личном транспорте и соблюдать особую внимательность на дорогах.

Синоптик Михаил Леус пояснил, что на погоду в Петербурге влияет гребень сибирского антициклона, который приносит в регион все более холодный воздух. По его словам, днем температура составит от минус 7 до минус 9 градусов, а в Ленинградской области — от минус 7 до минус 12 градусов. В пятницу ожидается дальнейшее понижение температуры до минус 10–12 градусов.

