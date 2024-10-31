Объяснить сложно: психолог прокомментировал увлечение россиян болотингом

Психолог Фомин: увлечение болотингом может быть связано с влиянием на психику

Врач-психотерапевт и психолог Евгений Фомин заявил, что рост популярности в России прогулок по болотам (болотинга) может быть связан с мистической атмосферой и влиянием таких мест на психику человека, сообщает «Вечерняя Москва».

«В состав болотного газа входят метан, который является его основным компонентом, а также незначительное количество углекислого газа и азота. Вместе они могут влиять на психику людей», — сказал Фомин.

По его словам, в целом объяснить такое увлечение сложно.

Кроме того, людей влечет страх смерти и интерес к мифологии: существам, обитающим в болоте. Прогулки по таким местностям могут успокаивать и замедлять ритм жизни, они погружают в состояние тишины и покоя. Одновременно болотный газ поражает центральную нервную систему, вызывает видения и галлюцинации.

Среди российских туристов все больше пользуется спросом небанальный туризм: избинг — отдых в обычных деревнях и монастыринг — время в монастырях, где гости могут помочь по хозяйству и посетить службы.