Обезьяны и черепахи: в нижегородском зоопарке появились новые обитатели

Леопардовые черепахи из Африки и паукообразные обезьяны из Южной Америки поселились в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Первые живут в павильоне «Дом птиц и приматов» на второй территории, вторые — в павильоне «Империя инков», сообщает ИА «Время Н» .

Черепахи выделяются своими значительными габаритами: длина их защитного покрова достигает 70 см и более, а масса зрелых особей может превышать 50 кг. Свое наименование леопардовые черепахи получили благодаря узору на их панцире, который напоминает окрас пятнистого африканского хищника.

Приматов же часто сравнивают с пауками благодаря их длинным и хватательным конечностям. Их хвост функционирует подобно дополнительной конечности, позволяя удерживаться на ветвях деревьев. В зоопарк Нижнего Новгорода прибыли два молодых представителя этого вида: самец и самка, обоим по восемь месяцев. Эти обезьяны стали первыми в своем роде, появившимися в России. Сейчас, в столь юном возрасте, их основное занятие — игры и забавы.

Тем не менее администрация зоопарка выражает надежду на то, что в будущем эта паукообразная пара сможет порадовать посетителей новым потомством.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.