Обеспечение безопасности жителей вблизи водоемов обсудили в Жуковском

Одна из основных тем — обеспечение безопасности жителей вблизи водоемов.

«Обратился к представителям силового блока с просьбой организовать работу по соблюдению безопасности вблизи водоемов, а также провести профилактическую разъяснительную работу среди жителей, обновить информационные таблички о запрете купания. Хочу напомнить, что на территории Жуковского нет разрешенных мест для купания», — прокомментировал итоги совещания глава Жуковского.

Еще одна тема, которую обсудили в рамках совещания — содержание городских территорий. «Заострил на этом внимание директора МБУ „Городское хозяйство“ Дениса Чумакова и директора парка Сергея Демина. Уборка должна проводиться регулярно, никакого мусора наши жители видеть не должны. В городе должны быть чистота и порядок», — отметил Андроник Пак.

Отметим, что за прошедшую неделю силами МБУ с 27 различных участков было вывезено около 1090 кубических метров порубочных остатков, связанных с последствиями урагана, который прошел в Подмосковье в начале июня.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.