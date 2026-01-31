Обещал сжечь: неадекват 4 года не съезжает из проданной квартиры в Подмосковье

Мужчина в Реутове четыре года отказывается съезжать из проданной квартиры

Мохамед М. из подмосковного Реутова более четырех лет отказывается съезжать из квартиры. Во время выселения угрожает самосожжением, стоя перед приставами, сообщает Baza .

Юлия в 2018 году приобрела квартиру в Московской области за 10,5 млн рублей. Цена была снижена благодаря договоренности, согласно которой, продавец Мохамед с семьей могли жить там еще три года.

В 2021 году женщина попросила их съехать. Однако Мохамед отказался и попросил расторгнуть сделку. Он объяснил это тем, что квартира подорожала.

Через некоторое время Юлия умерла. За квартиру продолжил бороться ее супруг Александр. К тому времени у Мохамеда родился ребенок и мужчина пытался оспорить выселение. Но в суде такой довод не приняли.

Когда приставы приехали для выселения в первый раз, Мохамед облил себя бензином и заявил, что сожжет себя. Правоохранители отступили.

Во время следующего приезда вместе с приставами была и опека. Им пришлось отступить снова.

Квартира официально принадлежит Александру. Однако въехать в нее он все еще не может.

