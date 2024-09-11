Объемы производства высокотехнологичной продукции растут в Москве

В Москве работает свыше 4,2 тысячи промышленных предприятий, каждое третье из которых высокотехнологичное. При поддержке города компании укрепляют свои позиции на рынке и наращивают выпуск продукции, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

За семь месяцев текущего года производство компьютеров, оптики и электроники в столице выросло на 111%.

«В столице более 100 компаний занимаются производством компьютеров, оптики и электроники. Благодаря активной поддержке города они разрабатывают и выводят на рынок инновационные изделия, а также увеличивают ассортимент и объемы выпуска. Так, с января по июль текущего года предприятия более чем в 2,1 раза нарастили производство высокотехнологичной продукции. Устойчивая тенденция роста подтверждает эффективность стратегического курса на развитие инновационных технологий, который Москва реализует по поручению (мэра — ред.) Сергея Собянина», — сказал Максим Ликсутов.

В частности, выросло производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, контрольно-измерительной аппаратуры, кабельной продукции и другого электрооборудования.

«Благодаря созданному в Москве комфортному бизнес-климату предприятия успешно адаптируются к современным вызовам и активно осваивают рынки сбыта. По итогам семи месяцев 2024-го столичные производители отгрузили компьютеров, электронных и оптических изделий более чем на 325 млрд рублей, что почти на 40% превышает результаты аналогичного периода прошлого года», — добавил министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что, в частности, на четверть выросла отгрузка печатных плат, осветительных приборов, более чем на треть — компьютеров и периферийного оборудования. Отгрузка кабельной продукции увеличилась более чем на 20%, а контрольно-измерительных и навигационных приборов — более чем на 30%.

На сегодняшний день столичные производители электроники могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Им также доступен ряд антикризисных инструментов. Получить больше информации о них можно на инвестиционном портале Москвы.