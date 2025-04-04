Объем рынка онлайн-заказов услуг достиг 270 млн заказов

Крупный бизнес выходит на классифайд-сервисы, увеличивая объемы продаж и пробуя новые рынки. Согласно исследованию аналитического агентства ORO, объем рынка онлайн-заказов услуг составляет 270 млн заказов на сумму 2,4 трлн рублей, при этом 64% интернет-пользователей хотя бы раз обращались к онлайн-услугам, передает пресс-служба Авито.

По данным Авито Услуг, посещаемость сервиса — около 30 млн человек ежемесячно, при этом наблюдается устойчивый рост доли заказов в сегменте «крупный бизнес». Всего в 2025 году сервис планирует увеличить присутствие крупного бизнеса на платформе на 40%.

«Потребительский спрос все больше уходит в онлайн — пользовательский опыт становится удобным и быстрым, поэтому заказчики выбирают онлайн-платформы для поиска исполнителей. Крупные компании также видят этот тренд, поэтому ищут возможности привлечения клиентов через онлайн-платформы. Традиционно Авито Услуги воспринимались как площадка для частных исполнителей и малого бизнеса. Однако мы видим активный приток селлеров из крупного бизнеса, и они получают отличные результаты от работы на площадке», — сказал руководитель департамента продаж Авито Услуг Олег Винжегин.

Сегодня классифайд-сервисы становятся для крупных компаний одним из удобных и технологичных каналов для привлечения клиентов и развития бизнеса.

Кроме того, онлайн-платформы предоставляют возможности для дополнительного охвата аудитории: медийные и промо-форматы в рамках самой площадки. Так, по итогам 2024 года крупный бизнес, представленный на Авито Услугах, инвестировал в медийную рекламу на платформе в 3,6 раз больше, чем годом ранее.

Статистику продаж компании могут видеть в личном кабинете в режиме реального времени, а также отслеживать спрос на разные категории услуг, анализировать тренды в потребительском поведении и выстраивать наиболее эффективные коммуникации.