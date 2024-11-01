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Объем производства свинины в Подмосковье превысил 43 тыс тонн с начала года

В Подмосковье развивается свиноводческая отрасль. По итогам 9 месяцев текущего года региональные производители свинины продолжили наращивать объемы выпуска, увеличив их на 2,5% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

За 9 месяцев объем производства свинины на убой в живом весе составил более 43,3 тыс. тонн.

Крупнейшим производителем в регионе является ЗАО «Тропарево», расположенное в Можайском городском округе. Поголовье предприятия насчитывает 231,6 тыс. голов, в том числе 14,4 тыс. свиноматок. В год объем выпуска достигает 29 тыс. тонн.

В настоящее время в состав предприятия входят более 30 свиноводческих комплексов. За 9 месяцев хозяйство произвело 24,7 тыс. тонн свиней в живом весе, что составляет более 50% от валового производства в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.