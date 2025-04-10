Объем данных и оборудование: депутат рассказал о проблемах развития ИИ в России

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Депутат Ткачев: у искусственного интеллекта в России есть 2 проблемы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев заявил, что для развития искусственного интеллекта в России есть две основных проблемы.

«В первую очередь — это большие данные. Держателями таких данных является крупная экосистема, например, „Сбер“ или „Яндекс“, но они корпоративные. Поэтому Минцифры сейчас старается сделать облако данных — государственную информационную систему», — сказал Ткачев в эфире радио Sputnik.

По его словам, облако данных поможет малым разработчикам усовершенствовать собственные решения и оптимизирует конкуренцию.

Вторая проблема — это отсутствие держателей больших данных и дорогое оборудование. Малой компании разработчиков нейросетей придется потратить несколько миллионов рублей для создания модели решений на базе технологии искусственного интеллекта.