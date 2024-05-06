Объекты памяти Великой Отечественной войны подготовили к празднованию 9 мая
Фото - © Министерство благоустройства Московской области
О полной готовности объектов памяти Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы 2024 года сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«Всего в Московской области 3 015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах уже провели необходимые работы по подготовке к 9 мая», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Места, посвященные военным сражениям, а также прилегающие к ним территории, привели полностью в порядок, отремонтировали, а памятники, ограждения и малые архитектурные формы покрасили.
Более того, провели проверку работоспособности и ремонт освещения и архитектурно-художественной подсветки. Поврежденные покрытия будут заменены или отремонтированы.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.