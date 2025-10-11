Объединенная историческая выставка октября открылась в парке «Патриот»

Объединенная историческая выставка этого месяца начала работу в парке «Патриот», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Перед гостями откроются страницы ярких народных традиций, героизм прошлых поколений и символическая сила современного государства. Каждый экспонат, каждая фотография и исторический материал станут окном в наше общее прошлое, позволяя лично пережить и прочувствовать самые важные моменты истории России.

В составе экспозиции освещаются 8 событий: День Космических войск; День военного связиста; День Сухопутных войск; выставка «Русский флот»; 130 лет со дня рождения Рихарда Зорге — военного разведчика, Героя Советского Союза; День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ; фотопроект «Летописцы истории»; Россия и КНДР.

Выставка продлится до 26 октября, посещение бесплатное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.



«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.