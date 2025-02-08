«Обама бен Ладен»: на американском ТВ перепутали экс-президента с террористом

В эфире американского телеканала CNN ведущий передачи перепутал бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обаму с террористом Усамой бен Ладеном. Инцидент произошел во время демонстрации сюжета об отправке нелегальных мигрантов в тюрьму в Гуантанамо, сообщает URA.ru со ссылкой на материал Daily Mail.

Когда ведущий начал говорить об обращении с союзником Усамы бен Ладена Абу Зубайдой, на мониторе оказался текст с некорректным именем преступников. Там было написано: «Obama Bin Laden Associate: Abu Zubaydah» — «союзник Обамы бен Ладена Абу Зубайда».

Представители CNN не дали комментариев по поводу возникшей путаницы с именем организатора терактов 11 сентября 2001 года и именем Обамы. При этом «опечатка» спровоцировала большой ажиотаж в соцсетях. Ряд комментаторов предположили, что такую ошибку редакторы передачи допустили специально.

Атаку 11 сентября 2001 года спланировали террористы из группировки «Аль-Каида»*, которая была расположена в Афганистане. Ее глава Усама бен Ладен сначала опроверг причастность к произошедшему, а затем подтвердил это.

*Террористическая организация, запрещенная в России.