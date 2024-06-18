Об стол и в челюсть: в Подмосковье командир не сел в тюрьму за избиение рядового

В Одинцовском округе армейский командир, по версии следствия, сломал рядовому челюсть из-за того, что ему не понравился ответ бойца о происхождении синяка на его теле. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил обвиняемого к 3 годам лишения свободы условно, сообщает Газета.ru со ссылкой на приговор.

Судя по документу, солдат отчитался перед командиром о ранее полученной гематоме, однако старшего по званию ответ не устроил. После этого командир нанес подчиненному целую серию ударов: 10 — по челюсти, 2 — по затылку и трижды ударил рядового головой об стол. В результате избиения военнослужащий получил закрытый перелом нижней челюсти.

Командир заявил правоохранителям, что не помнит подробностей, как он колотил солдата. Тем не менее, фигурант признался в содеянном и раскаялся, но добавил, что не пытал пострадавшего от его рук военного.

Суд приговор командира отделения войсковой части к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года.