ОАК поменяла главу «Туполева» и руководителя направления военной авиации

С 13 января директором филиала ПАО «ОАК» по оперативно-тактической авиации (ОТА) назначен Владимир Ефимов, который до этого был первым заместителем подразделения, сообщается на сайте корпорации .

Ефимов окончил Финансовую академию при правительстве РФ. С 2012 года он работает в ОАК на различных должностях.

Еще с 13 января и. о. управляющего директора АО «Туполев» стал Юрий Абросимов. Он ранее был заместителем управляющего директора по экономике и финансам. В 2010 году Абросимов окончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева. Тогда же специалист начал работать в структурах АО «Туполев».

Новые руководители основное внимание при своей работы должны уделить выполнению растущей производственной программы, среди которой и выпуск военной авиатехники, а еще обеспечение выполнения планов по программе Ту-214.

