ОАЭ экстрадирует крупного мошенника в Россию

Соучредителя финансовой пирамиды Finiko Эварда С. экстрадировали из Дубая Объединенных Арабских Эмиратов в Москву. Сделать это собирались еще в 2022 году, но мужчину отпустили под большой залог, сообщает « 112 ».

Коллегу Эдварда С. по Finiko Зыгмунта З. задержали тогда же. Однако ОАЭ не экстрадировало его по схожей причине.

В 2018-2021 годах Эдвард С., брат Марат, Зыгмунт З. и Кирилл Д., предположительно, создали крупную финансовую пирамиду. Ее «клиентами» были как жители РФ, так и иностранцы. Суммарно молодые люди, предположительно, похитили от 5 до 7 млрд рублей.

Finiko позиционировала себя как автоматическая система для создания дохода. Однако фактически одним жертвам переводили средства за счет денег тех, кто только «зашел» в проект.

Компания имела регистрацию в Сент-Люсии на Карибских островах. Офисы фирмы в РФ были закрыты, когда она «лопнула». Руководство фирмы покинуло страну.

В Казани в Республике Татарстан судят предполагаемых соучастников схемы. Их задачей было привлекать новых «клиентов».

Одну из «зазывал» Лилию Н. отправили в колонию на четыре с половиной года в 2024 году.

