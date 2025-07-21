О работе спасателей рассказали юным жителям Каширы

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Кашира совместно с работниками территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас», ПСЧ № 220 и сотрудниками отдела Государственной автоинспекции ОМВД России г. о. Кашира напомнили детям правила пожарной безопасности в быту, рассказали о том, как опасны игры с огнем и к чему они могут привести, раздали листовки.

В рамках мероприятия ребятам продемонстрировали специальную технику пожаротушения, спецтехнику спасателей и служебный автомобиль ГИБДД. Ребята с интересом наблюдали за работой пожарных машин, узнали об их функциях и возможностях.

Особым моментом стало предоставление школьникам возможности примерить пожарный костюм — важный элемент экипировки, который защищает от огня и дыма. Дети с большим энтузиазмом примеряли шлемы, куртки и брюки, почувствовали себя настоящими спасателями.

Также ребята попробовали полить из пожарного шланга — это оказалось не так просто, как кажется! Под руководством профессиональных пожарных они научились правильно держать рукав и управлять струей воды. Такой опыт не только увлекательный, но и полезный, ведь он помогает понять важность работы пожарных и учит правилам поведения в случае пожара.

Мероприятие вызвало у маленьких каширян много положительных эмоций и стало отличной возможностью познакомиться с профессией спасателя, а также получить знания о том, как важно соблюдать правила безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.