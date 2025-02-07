О планах по благоустройству территории ЖК Люберец рассказали на встрече жителями

На встрече с жителями городского округа Люберцы рассказали о планах по благоустройству территории возле ЖК «Люберцы парк». Один из вопросов, который волнует жителей близлежащих домов — прямой проход от Наташинских прудов к улице 8 Марта, — сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«22 января 2025 года получено разрешение на строительство многоквартирного жилого дома второй очереди и, соответственно, после этого будет организовано благоустройство. И будут организованы и тротуары, и подходы, и детские площадки. И у жителей будет прямой доступ к улице 8 Марта», — отметил начальник отдела земельного контроля администрации городского округа Люберцы Андрей Кустарев.

Жителям также рассказали о строительстве многоуровневого паркинга.

«На территории ЖК „Люберцы Парк“ проектом предусмотрен многоуровневый паркинг на 1400 мест. Его планируют построить к осени этого года. Сейчас земельный участок огорожен забором и используется под платную парковку», — добавил Кустарев.

Ранее собственник платной парковки устранил нарушение, он занял часть соседнего земельного участка по строительство многоквартирного дома.

Также жители обратились с просьбой перенести контейнерную площадку во дворе дома № 2 по улице Шевлякова от детской площадки. Все вопросы, волнующие инициативную группу, взяты в работу администрацией округа и управляющей компанией.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.