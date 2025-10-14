О новых схемах кибермошенников рассказали на Можайском заводе
На предприятии «Можайский», специализирующемся на производстве стерилизованного молока, состоялась встреча сотрудников с представителем органов прокуратуры, темой которой стали основы кибербезопасности. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Исполняющий обязанности прокурора города Роман Шейко проинформировал собравшихся, что с января текущего года на территории Можайского округа было зафиксировано 92 эпизода киберпреступлений.
Он акцентировал, что злоумышленники в своей деятельности все чаще прибегают к технологиям искусственного интеллекта, чтобы фальсифицировать голос и видеоизображение 📱
Основные рекомендации по защите:
- никому не сообщайте пароли, коды и реквизиты ваших банковских карт;
- воздерживайтесь от перехода по подозрительным ссылкам в сообщениях;
- не доверяйте входящим вызовам с незнакомых номеров;
- в случае компрометации личной информации — немедленно обратитесь в ваш банк и правоохранительные органы.