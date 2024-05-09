Депутат Мособлдумы поздравил Днем Победы ветеранов Балашихи

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов поздравил с наступающим Днем Победы людей Великой Отечественной войны из Балашихи. Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной Думе.

По поручению парламентария, помощники народного избранника приехали в гости к Елисеевым Нине Ивановне и Льву Михайловичу. Мужчину, коренного саввинца, война застала, когда ему было 5 лет. По долгу и зову сердца отец и брат ушли на фронт. Сам Лев остался с мамой, которая работала на фабрике — шила парашюты для военных. Уже после войны мысль примкнуть в ряды офицеров не оставляла Льва Михайловича. Когда вырос, он стал военным.

Московская битва. С нее началась война для Александра Золотова в 1941 году. Борьба за победу не прекращалась ни на секунду. Александр также прошел Курско-Орловскую битву и освобождение польских и немецких городов. В 1945 до Берлина мужчине оставалось 30 километров, когда объявили о победоносном завершении Великой Отечественной войны. 33 года своей жизни Александр Золотов посвятил военному делу.

Валентину Михайловну Белоус война застала совсем юной. Когда началась Великая Отечественная война, она изъявила желание внести вклад в общую победу трудом на фронте, но получила отказ. Пользу решила принести, став преподавателем военного дела в школе. Профессия педагога не отпустила ее и после войны. Валентина Михайловна проработала учителем начальных классов целых 44 года. В этом году женщине исполнится 103 года!

«У нас есть возможность лично общаться с уникальными людьми, жизненный путь которых составляет более века. Только мы сможем передать эти истории детям и внукам. Храните их бережно и никогда не забывайте, кому мы обязаны этой Великой Победой!», — подчеркнул депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей.