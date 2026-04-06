О корректировке платы за отопление и ресурсы на общедомовые нужды

В квитанциях жителей домов, где установлены общедомовые приборы учета, отражена корректировка платы за отопление и /или за услуги на общедомовые нужды, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Годовая корректировка за отопление касается жителей домов, где плата за отопление начисляется 12 месяцев по показаниям коллективных приборов учета за прошедший год.

По итогу года управляющие и ресурсоснабжающие организации снимают показания и сравнивают полученные объемы с теми, которые выставлялись к оплате в течение года.

Если полученный объем меньше предъявленного к оплате, плата пересчитывается в сторону уменьшения, если больше — в сторону увеличения. Если сумма корректирующих начислений выше полутора тысяч рублей, доначисление делается поэтапно, в течение нескольких месяцев.

Корректировка платы за коммунальные ресурсы, использованные на содержание общего имущества (ОДН). Если в течение года плата начислялась по среднемесячному объему или нормативу, в начале следующего года ее пересчитывают с учетом фактических показаний приборов учета и тарифа, действовавшего на период начислений.

Корректировка отражается в квитанции в столбце «Перерасчеты» положительным числом при доначислении, числом со знаком «-» — при уменьшении платы.

Общая сумма корректировки распределяется равными долями до конца года. В столбце «Перерасчеты» видна часть, предъявленная к оплате в текущем периоде.

Оплачивать коммунальные счета рекомендуется по графе «Итого к оплате» не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Если остаются вопросы, можно обратиться к специалистам через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону 8 499 444 01 00 или в клиентских офисах расчетного центра.