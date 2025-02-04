О героизме и подвиге простого красноармейца расскажут в Музее Победы в Москве

Новая экспозиция «Путь к победе» расскажет о подвиге простых солдат Красной Армии, объяснит причины их массового героизма и расскажет, какой вклад внесли страны современного СНГ в победу в ВОВ, сообщил гендиректор Музея Победы Александр Школьник.

«Центральным нашим выставочным проектом будет открытие нашей новой масштабной экспозиции „Путь к победе“, посвященной ратному подвигу солдат Красной Армии», — сказал Школьник во время пресс-конференции.

Он отметил, что это сочетание личных военных историй, которые всегда оставляют яркий след в человеческой памяти, с современными технологическими и цифровыми решениями.

«Буквально погружение в атмосферу 40-х годов, позволит дать более масштабное и объемное впечатление о войне», — объяснил Школьник.

По его словам, экспозиция уникальна тем, что она ставит перед собой задачу объяснить природу массового героизма солдат Красной Армии и рассказать, какой вклад внесли страны нынешнего СНГ в общую победу.

Также в новом музейном пространстве покажут реликвии, которые передали школьные и региональные музеи со всей страны.