О финансовой грамотности рассказали школьникам Балашихи

Председатель правления Балашихинского РАЙПО Александр Денежкин провел урок финансовой грамотности в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках народной программы член фракции «Единая Россия», Председатель Правления Балашихинского РАЙПО Александр Денежкин прочитал лекцию на тему «Основы финансовой грамотности» для учеников школы № 4. Ребята принимали активное участие в беседе, ведь тема финансов интересна в любом возрасте.

«Мир очень быстро меняется сейчас. Стремительно развиваются технологии. Поэтому финансовая грамотность перестала быть просто навыком — она стала настоящим ключом к обеспеченному будущему. Раннее знакомство с финансовыми инструментами помогает детям лучше адаптироваться к экономическим реалиям взрослой жизни», — отметил член фракции «Единая Россия» Александр Денежкин.

В ходе лекции школьники узнали, что такое цифровая грамотность, инвестиции, налоги, страхование, финансовая безопасность. Обсудили как грамотно планировать доходы и расходы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.