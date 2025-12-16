О чем на самом деле мечтают москвичи под Новый год

Компания DOGMA провела опрос среди жителей Москвы и Московской области, чтобы выяснить, как они планируют встречать 2026 год, о чем мечтают и какие традиции соблюдают. Исследование выявило не только привычные, но и неожиданные новогодние предпочтения, считает пресс-служба компании.

Большинство москвичей (80%) планируют встречать Новый год в кругу семьи. Еще 7,5% предпочтут тихий вечер без гостей, 6,5% отправятся на дачу или за город, а 3% опрошенных проведут праздник в компании друзей.

Самая популярная традиция — загадывать желание под бой курантов (61,5%). Каждый пятый житель Московского региона обязательно посмотрит «Иронию судьбы, или „С легким паром!“. Необычной, но милой традицией поделились 7% респондентов: они всей семьей пишут новогодние письма с пожеланиями, а некоторые лепят пельмени перед праздником.

Безоговорочным лидером новогоднего стола стал салат «Оливье» — его назвали обязательным блюдом 63,5% опрошенных. На втором месте с результатом (20,5%) — «Сельдь под шубой», а на третьем (9%) — холодец. Среди других интересных вариантов жители региона отметили веганские версии классических салатов и даже вареных раков.

Большинство респондентов (87,5%) планируют наряжать новогоднюю елку в этом году. При этом предпочтение отдано искусственным деревьям — их выбрали 83,4%. Настоящую живую елку будут ставить только 16,6% участников опроса.

Самым желанным подарком стал новый смартфон (33%). На втором месте — туристическая путевка (24,5%), на третьем — бытовая техника (17,5%). Сертификаты на образовательные курсы хотели бы получить 5,5%, а набор косметики или новую одежду — по 4% респондентов.

Особого внимания заслуживают личные варианты ответов участников опроса, среди которых встречались по-настоящему оригинальные желания: от волшебной палочки и ремонта в квартире до автомобиля, денег, спортивного питания и даже курса нейрореабилитации за границей.

Опрос проведен среди жителей Москвы и Московской области. В исследовании приняли участие респонденты разных возрастных групп.