NYT: зимой Байден тайно одобрил передачу 100 дальнобойных ракет ATACMS Украине

Источники американской The New York Times заявили, что украинскую армию усилили более чем 100 дальнобойных ракет ATACMS. По словам информаторов, дорогостоящие боеприпасы поступили в ВСУ тайно, сообщает Газета.ru .

Американская пресса пишет, что украинские силы уже использовали небольшую часть поставленных ракет в рамках СВО. Высокопоставленный чиновник из Вашингтона добавил, что тайную передачу одобрил напрямую президент США Джо Байден. Американский лидер, по словам источника, подписал соответствующий указ еще в феврале 2024 года.

Кроме необъявленной поставки ATACMS армия Украины также получила обильное количество других боеприпасов.

В статье NYT говорится, что украинские власти официально не заявляли о получении и применении ракет, чтобы сохранить военную поставку в тайне от РФ.