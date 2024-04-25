NYT: зимой Байден тайно одобрил передачу 100 дальнобойных ракет ATACMS Украине
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Источники американской The New York Times заявили, что украинскую армию усилили более чем 100 дальнобойных ракет ATACMS. По словам информаторов, дорогостоящие боеприпасы поступили в ВСУ тайно, сообщает Газета.ru.
Американская пресса пишет, что украинские силы уже использовали небольшую часть поставленных ракет в рамках СВО. Высокопоставленный чиновник из Вашингтона добавил, что тайную передачу одобрил напрямую президент США Джо Байден. Американский лидер, по словам источника, подписал соответствующий указ еще в феврале 2024 года.
Кроме необъявленной поставки ATACMS армия Украины также получила обильное количество других боеприпасов.
В статье NYT говорится, что украинские власти официально не заявляли о получении и применении ракет, чтобы сохранить военную поставку в тайне от РФ.