NYT: в особняке Эпштейна нашли статую женщины в белом платье, висящую на канате

Статую женщины в свадебном платье, свисающую с веревки, обнаружили при осмотре холла особняка финансиста и зарегистрированного секс-преступника Джеффри Эпштейна, сообщает РЕН ТВ .

По данным NYT, в особняке в Нью-Йорке много странных и вызывающих деталей. Так, там есть витрина с глазными протезами, массажная комната с картинами обнаженных людей, камерами и смазкой. В рабочем кабинете поставлено настоящее чучело тигра и лежит первое издание «Лолиты» Набокова.

Еще при осмотре нашли долларовую купюру с подписью основателя Microsoft Билла Гейтса. На ней надпись: «Я ошибался!».

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации и сговоре. За это его должны были посадить в тюрьму на 45 лет. Обвинители уверены, что с 2002 по 2005 год мужчина занимался интимом с десятками несовершеннолетних девушек в особняках в Нью-Йорке и Флориде.

Эпштейн платил девушкам сотни долларов, затем он просил им вербовать для него других, возраст некоторых был до 14 лет включительно.

В начале июля 2019 года суд Манхеттена постановил не выпускать Эпштейна из-под стражи под залог. В августе мужчину нашли в камере в «полубессознательном состоянии», после чего он погиб. Следователи сообщали, что в качестве страховки сутенер-миллиардер сохранял видеозаписи происходивших на его острове оргий.