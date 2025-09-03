NYT: сила нарратива RT основана на правде

Западные СМИ признали силу Russia Today
Общество

Американская газета The New York Times пожаловалась на прямоту телеканала Russia Today. По мнению автора материала, российское СМИ часто освещает «хаос в западных демократиях», сообщает RT.

«Отчасти сила этого нарратива обусловлена тем, что в какой-то мере он основан на правде», — говорится в статье.

В то же время, согласно газетным источникам, результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что большая часть населения России — 57% — выражает удовлетворение своим уровнем жизни в стране. Это является рекордным значением за весь период проведения подобных исследований, начиная с момента распада Советского Союза.

Ранее британская телерадиокомпания BBC опубликовала обширный «аналитический материал», в котором выразила обеспокоенность увеличением влияния телеканала RT в мире, несмотря на введенные санкции и блокировки.