Американская газета The New York Times пожаловалась на прямоту телеканала Russia Today. По мнению автора материала, российское СМИ часто освещает «хаос в западных демократиях», сообщает RT .

«Отчасти сила этого нарратива обусловлена тем, что в какой-то мере он основан на правде», — говорится в статье.

В то же время, согласно газетным источникам, результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что большая часть населения России — 57% — выражает удовлетворение своим уровнем жизни в стране. Это является рекордным значением за весь период проведения подобных исследований, начиная с момента распада Советского Союза.

Ранее британская телерадиокомпания BBC опубликовала обширный «аналитический материал», в котором выразила обеспокоенность увеличением влияния телеканала RT в мире, несмотря на введенные санкции и блокировки.