Нужный навык: насколько важно умение пользоваться ИИ при устройстве на работу

«Для большинства работодателей генеративный ИИ остается перспективным направлением, но не приоритетным требованием к кандидатам. Компании скорее воспринимают этот опыт как индикатор гибкости и готовности к инновациям, чем как обязательный навык», — заявила руководитель направления «Карьера и навыки» Марина Дорохова.

Среди российских компаний лишь 2% считают владение навыками ИИ обязательным условием при найме, а для 8% это значительное преимущество. Почти треть (31%) оценивают опыт работы с генеративным ИИ как полезный, но не критичный навык. Более половины опрошенных (53%) уделяют внимание знаниям в области ИИ, но пока не считают их определяющими. Оставшаяся часть респондентов не имеет четкого мнения по данному вопросу.

Наибольшую заинтересованность в опыте работы с ИИ демонстрируют HR-специалисты. В сфере продаж навык использования генеративного ИИ чаще рассматривается как нечто желательное, но не необходимое. В то же время, в производственных и IT-компаниях более половины работодателей утверждают, что этот навык в настоящее время не оказывает существенного влияния на процесс отбора кандидатов.

