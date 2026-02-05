Нужны интересные занятия: как вырастить эрудированного ребенка

Эрудированным людям проще живется, поскольку им удается легче и быстрее принимать решения. Такие люди умеют думать, рассуждать, использовать знания и мыслить нетипично, рассказала « ФедералПресс » детский и семейный психолог Галина Рейнталь.

Дети проще запоминают ту информацию, которая им интересна. До семи лет с ребенком нужно играть. Однако важно сформировать интересную развивающую обстановку.

Информацию можно подавать в игровой форме. Однако нужно подбирать материал по возрасту.

Походы в музеи, театры, иные культурные места сами по себе не делают ребенка эрудированным. После них нужно говорить с ним о том, что было на представлении, делиться эмоциями. Также важно помогать ребенку осмыслить увиденное.

С помощью диалогов и обсуждений дети учатся спрашивать, выражать свои мысли, отвечать и логично говорить. Поскольку в детстве память и внимание только развиваются, зубрить что-либо и намеренно обучать бессмысленно. Параллельно с интеллектуальным развитием, должно быть и физическое.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.