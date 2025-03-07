«Нужно знать язык любви своей женщины»: как сделать 8 Марта незабываемым

Подготовить для любимой хороший подарок к Международному женскому дню — непростая задача. Куда сложнее сделать этот праздник запоминающимся. Семейный психолог в беседе с РИАМО дала несколько советов мужчинам.

В первую очередь, нужно знать язык любви своей женщины, отметила эксперт. Будет здорово провести этот день не как обычно, особенно если вечером все уставшие после работы.

«Кому-то будет приятно, если мужчина пригласит в кино, а кому-то больше понравится провести вечер дома с друзьями за настольными играми. Другая женщина будет рада, если партнер наконец-то починит дома подтекающий кран. Все очень по-разному», — заявила Бояринова.

Семейный психолог советует мужчинам не гнаться за идеей сделать 8 Марта незабываемым днем, а постараться, чтобы он был не такой, как все другие дни. Например, не стоит ходить с любимой в ресторан, если вы часто это делаете.

«Подумайте, что может порадовать вашу женщину, ведь никто не знает ее лучше, чем вы», — заключила Бояринова.