Нужно немного подождать: когда морозы в Москве сменятся теплом и снегопадами

В последнюю неделю января в Москве ожидаются снегопады и повышение температуры, заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» .

Сильные морозы, которые наблюдались в столице на прошлой неделе, скоро сменятся более мягкой погодой. По словам синоптика Ильина, уже днем в понедельник температура воздуха повысится до минус 12–16 градусов. С 27 января ночные температуры перестанут понижаться, а в дневные часы начнется постепенное потепление — столбики термометров поднимутся выше минус 10 градусов.

Во вторник и среду в Москве и области ожидаются сильные снегопады из-за приближения теплого атмосферного фронта. За эти дни в городе может выпасть от 20 до 25 см свежего снега. Температура воздуха повысится до минус 1–6 градусов. В середине недели в южных районах Подмосковья возможна кратковременная оттепель: температура достигнет нуля, местами — слабого плюса, но не превысит плюс 1 градуса.

После снегопадов осадки прекратятся, однако к выходным температура вновь начнет понижаться и опустится ниже минус 10–15 градусов. Атмосферное давление в регионе будет неустойчивым: сначала оно снизится, а после 29 января начнет постепенно расти, добавил Ильин.

Синоптик также напомнил, что из-за низких температур у некоторых людей может возникать аллергия на холод.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.