Нужно думать головой: мальчики подарили одноклассницам губки на 8 Марта

Школьники подарили одноклассницам губки для мытья посуды на Международный женский день. Так парни отомстили девочкам за то, что те купили для них неудачные презенты на День защитника Отечества, рассказала в своих соцсетях блогер Дарья Герлен.

Дочь пожаловалась ей, что одноклассники подарили им коробку, в которой лежали губки для мытья посуды. Парням не понравилось, что им подарили на День защитника Отечества.

Одноклассницы выбрали для мальчиков сладкие букеты. Их девочки собирали самостоятельно.

Также парням вручили подарки от родительского комитета.

Девочки же были очень недовольны губками в коробках.

Но парни объяснили свою позицию тем, что им не понравились подарки. Они посоветовали одноклассницам «думать головой» в следующий раз перед тем, как что-то дарить.

