«Нужно давать больше свободы»: Эррол Маск поделился советом по воспитанию детей

Эррол Маск: нужно всегда поощрять своих детей, чем бы они ни занимались

Американский предприниматель, инженер и отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск на «Форуме будущего 2050» рассказал, что детям нужно давать больше свободы и не обескураживать их.

Он заявил, что нужно всегда поощрять своих детей, вдохновлять их, чем бы они ни занимались.

«Не нужно ломать ребенка об колено. И постепенно все получится», — заявил Маск-старший.

По его словам, если ребенок делает что-то хорошее или преуспевает в чем-то, то обязательно надо его хвалить.