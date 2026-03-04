Нужна психологическая зрелость: чем опасны отношения с мужчиной с ребенком

Психолог Ахмедов: мужчина с ребенком менее склонен к инфантильности в отношениях

Клинический психолог Илья Ахмедов рассказал, с какими трудностями сталкиваются женщины в отношениях с мужчиной, у которого есть ребенок от прошлого брака, и в каких случаях от такого союза лучше отказаться, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, такие отношения требуют психологической зрелости и понимания семейной динамики. Мужчина с родительским опытом чаще уже прошел этап сепарации, менее склонен к инфантильности и страху перед обязательствами. Он интегрировал модель «заботы о другом», что делает его эмоционально более устойчивым партнером.

При этом такие отношения всегда триангулированные. Женщина входит в уже существующую подсистему «родитель — ребенок», где связь отца с несовершеннолетним объективно сильнее партнерской. Это норма, а не отклонение, подчеркнул Ахмедов.

Проблемы возникают, если женщина не готова быть «вторым родителем» в жизни ребенка — без попытки заменить мать, но с уважением к его границам и истории.

«Если женщина демонстрирует высокий уровень нарциссической уязвимости, требующей постоянного подтверждения собственной исключительности и безраздельного внимания, такие отношения будут для нее деструктивны. Ребенок неизбежно будет восприниматься как конкурентный объект, что приведет к внутреннему конфликту и травматизации всех участников системы», — сказал Ахмедов.

Эксперт добавил, что от отношений стоит отказаться при незавершенной сепарации мужчины от бывшей супруги или прародительской семьи, размытых личных границах и несовпадении ценностей. Успех союза зависит не от наличия ребенка, а от зрелости партнеров.

