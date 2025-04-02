Нужна мотивация: учитель рассказала, как заинтересовать ребенка английским

Преподаватель английского языка Ксения Васюк заявила, что проблемы детей с изучением иностранных языков часто связаны с отсутствием мотивации, сообщает RuNews24.ru .

«Взрослые чаще хотят именно заговорить. Ведь язык начинается на встрече. К сожалению, дети, даже если читают, пишут и понимают английский, чаще всего из школы выходят неговорящими. Потому что цель школьного английского — дать его как предмет, его основы», — рассказала учитель.

Так устроен процесс обучения в школе: на химии или физике ребенок также получает основы предметов и учится решать задачи, но как именно работает тот или иной процесс, зачастую понимает не до конца.

По ее словам, для улучшения языковых навыков детям нужно постоянно практиковаться, иначе процесс замедлится.

Родителям стоит попробовать заинтересовать школьника и дать ему достаточно времени для игр, фильмов и песен на английском, для общения с носителями языка. Это мотивирует к дальнейшему обучению и стремлению свободно заговорить.