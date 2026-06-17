Нужен красный диплом: что делать, если на защите «валят» преподаватели

Защита диплома — это регламентированная процедура, поэтому ваши права четко защищены законом. Если чувствуете, что комиссия настроена предвзято или занижает оценку, действуйте спокойно и грамотно, так как всегда можно подать апелляцию, сообщил РИАМО юрист Антон Морозов.

Прежде всего, изучите положение об итоговой аттестации вашего вуза и приказ Минобрнауки. Там прописаны критерии оценки, процедура защиты, состав комиссии. Любое отклонение — основание для апелляции, отметил эксперт.

«На самой защите ведите себя спокойно, фиксируйте все вопросы и замечания. По возможности попросите присутствия независимого наблюдателя или ведения протокола. Это ваше право», — заявил Морозов.

Если оценка вас не устроила, в течение следующего рабочего дня подавайте апелляцию в письменном виде на имя председателя апелляционной комиссии. Основания — нарушение процедуры проведения защиты. Важно: оспорить можно процедуру, а не само мнение комиссии о содержании работы.

«При отказе апелляционной комиссии — жалоба в ученый совет, далее в Рособрнадзор и Министерство науки и высшего образования. Параллельно можно обращаться в прокуратуру, если усматриваете дискриминацию или коррупционные мотивы», — пояснил юрист.

По его словам, крайняя мера — административный иск в районный суд об оспаривании решения комиссии. Срок — три месяца.

«Соберите доказательства: отзыв научного руководителя, рецензию, текст работы, свидетельские показания однокурсников. Судебная практика знает случаи восстановления справедливости и присвоения диплома с отличием через суд», — резюмировал Морозов.

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