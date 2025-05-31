Нужен глаз да глаз: эксперт напомнил о безопасности при отдыхе с детьми на воде

Во время отдыха с детьми на воде обязательно кто-то из взрослых должен наблюдать за ребенком, а перед купанием нужно осмотреть спуск в воду, сообщил РИАМО председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

Впереди три месяца лета и многие ожидают, что оно будет жарким. В такую погоду особенно хочется охладиться как взрослым, так и детям. Многие поедут на водоемы с детьми. Очень важно, чтобы за ними наблюдали взрослые.

«Если это компания, или скажем, семья, либо мама, либо папа, кто-то один постоянно блюдет. „Я жарю шашлыки, ты посмотри за детьми“ и наоборот. То есть кто-то, пусть один из всех взрослых, постоянно детей контролирует, если рядом вода. Это вопрос ответственности взрослых, они должны за детей отвечать не только теоретически, но и на практике», — сказал Гринин.

Он добавил, что если семья с детьми прибыла на водоем, а погода и температура позволяет ребятам искупаться, то кто-то из взрослых обязательно должен быть рядом и не отвлекаться. Ведь ребенок может захлебнуться за несколько мгновений.

Эксперт поделился еще одним важным советом. Прибыв с детьми на водоем, взрослым следует проверить дно и заход в воду. Даже если это знакомое место, то нужно обязательно осмотреть его. Там может оказаться битое стекло, острые камни, коряги и прочие опасные предметы.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это не только веселый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.