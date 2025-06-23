Нутрициолог перечислила ценные свойства жимолости

Диетолог Ольга Панова рассказала, что жимолость незаслуженно обделяют вниманием, хотя она должна быть в рационе каждого, кто следит за здоровьем. Эта ягода одной из первых появляется в северных регионах и отличается богатым составом, сообщает радио Sputnik .

«Во-первых, в жимолости достаточно большое количество витамина С, 50 мг на 100 г, это можно сравнивать с лимоном. В мы знаем, что витамин С поддерживает иммунитет, борется с воспалением, участвует в синтезе коллагена, что важно для кожи. В жимолости есть калий и магний, они важны для сердца и снижают давление. В ягоде присутствует железо. Но самое важное, что в ней есть клетчатка, которая в принципе улучшает пищеварение и помогает контролировать сахар», — рассказала эксперт в эфире радио Sputnik.

Диетолог добавила, что жимолость богата антоцианами и флавоноидами, а также отличается низкой калорийностью. В ней есть природные антиоксиданты, защищающие сосуды и сердце. При этом сама ягода малокалорийна — около 30-35 ккал на 100 г. Она подходит даже тем, кто контролирует вес и уровень глюкозы. Благодаря мягкому сосудорасширяющему действию жимолость особенно полезна гипертоникам.

Противопоказаний у ягоды почти нет, уточнила специалист. У людей с повышенной кислотностью желудка она может вызывать небольшой дискомфорт. Также возможна индивидуальная аллергическая реакция.

Лучше всего употреблять жимолость свежей — добавлять в каши, делать смузи или варить компоты. При этом заморозка не лишает ягоду полезных свойств, добавила диетолог.

«Жимолость — настоящий дар северной природы. Очень интересная и, на мой взгляд, недооцененная ягода. Я рекомендую всем, кто заботится о здоровье и питании, обратить на нее внимание. Уникальный состав, высокая биодоступность и почти полное отсутствие противопоказаний делают ее обязательным продуктом в сезон», — отметила Ольга Панова в эфире радио Sputnik.