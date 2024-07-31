Нутрия случайно сломала себе пальцы во время игры с зеркалом в Москве

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В Москве детеныш нутрии случайно сломал себе пальцы, играя с зеркалом

В Москве 11-месячный детеныш нутрии Паскаль случайно уронил на себя зеркало и сломал пальчики, сообщает Baza .

Паскаль играл с зеркалом, а когда решил посмотреть в него, оно упало. Малыша отвезли в ветеринарную клинику.

Специалисты смогли спасти Паскаля, проведя операцию. Более часа они собирали кости двух пальцев малыша на спицы.

На данный момент питомец проходит реабилитацию.