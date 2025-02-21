НТВ съезжает из столичного телецентра «Останкино»

Канал НТВ освобождает помещение в телецентре «Останкино» и переезжает на собственную площадку на Новомосковской улице. Предложение занять освобожденную территорию поступило Первому каналу и «МАТЧ ТВ», сообщает РБК .

После выезда НТВ партнерам-арендаторам будет доступно около 8 тыс. кв. м площадей. Канал был вторым крупнейшим арендатором в «Останкине».

Эксперты считают, что площади будут востребованы. Для производства шоу нужны специальные помещения, а в столице их не так много. Единственная проблема, которая может возникнуть у новых арендаторов, — не самое новое оборудование.

На рынке иногда появляются запросы на поиск помещений под телецентры. Они сложные для реализации. Такие площади должны соответствовать специфическим запросам — потолки не менее 4 м, высокая нагрузка на перекрытия и большие объемы электроэнергии.