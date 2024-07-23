Они доверительно смотрят на нас, они любят нас преданно и безусловно, они полностью зависят от нас, они верят нам. Наши домашние животные, наши любимцы и друзья — те, чья жизнь на нашей совести, а чье здоровье и хорошее настроение полностью зависит от нашего бережного и ответственного к ним отношения.

Конечно, во многом мы сами зависим от того, что предложат нам производители в качестве полезной еды и удобных аксессуаров, насколько ответственно бизнес подойдет к созданию лекарственных препаратов и какой ассортимент предложит на выбор. Все-таки наши домашние питомцы, пусть и от природы не способны к логическому мышлению, но все же не лишены эмоциональной составляющей и имеют свой неповторимый характер. Так что и им мы должны уметь угодить.

Российский рынок европейского качества

На рынке российского производства товаров для животных одно из важнейших мест занимает научно-производственная компания «Экопром». Долгие годы отечественная фирма выступала в качестве представителя одной из крупнейших научно-исследовательских компаний, специализирующихся на разработках инновационных продуктов для животных. Известная во всем мире марка из Германии легла в основу российского производства, которое, к слову, уже довольно успешно работало на территории нашей страны. Таким образом, завод в Подмосковье начал выпускать продукцию, сравнимую по качеству с брендом мирового уровня. А весь научный потенциал, связанный с исследованиями и внедрением, стал неотъемлемой составляющей появления препаратов, средств для ухода и гигиены, витаминов и лакомств, кормовых добавок и противопаразитарных средств. И все это производство российской компании.

Российский покупатель, так уж повелось исторически, долгие годы отдавал предпочтение продукции зарубежных компаний, в первую очередь, апеллируя к качеству производимых зоотоваров за пределами нашей страны. Но это, скорее, покупательское заблуждение, ведь те же товары для животных под брендом немецкой компании создавались более 20 лет на производстве российского города. И хорошо зарекомендовавшая себя продукция выходила с наших конвейеров для наших питомцев. Сегодня «Экопром» — это современное высокотехнологичное производство со своими инновационными разработками и достижениями. И речь не идет о каком-либо перепрофилировании или акценте на импортозамещение, компания попросту продолжает свою и без того успешную деятельность, предлагая на наш рынок те же самые наименования и продолжая постоянно совершенствовать свою продукцию.

Да, конечно, в свое время производство российской компании было полностью укомплектовано передовым европейским оборудованием. Именно для того, чтобы качество, эффективность и доступность продукции ничуть не уступала аналогам, произведенным на территории другой страны. Все исследования и испытания проходят здесь, патенты и разрешения также выдаются представителями российской стороны, а значит, что в безопасности сомневаться ничуть не приходится. Так, например, компания «Экопром» стала одной из первых в России, кто смог создать полные циклы производства полимерных ошейников и ампул на территории нашей страны. И уже сейчас в процессе подготовки новое производство, аналогов которого пока в России нет.

Есть ли развитие без поддержки. Возможен ли рост в эпоху импортозамещения.

Прогресс не возможен, если постоянно не привносить что-то новое. Инновации стали неизменным атрибутом развития «Экопрома». Ученые неустанно придумывали, экспериментировали и создавали новую продукцию, проводились многочисленные исследования и на полках ветеринарных аптек появлялись совершенно необычные товары, которые рано или поздно становились незаменимыми в арсенале владельцев домашних животных. Так, например, в свое время появились комплексные капли от глистов и блох на холку, а также ошейники от глистов. Когда новая продукция была представлена на отечественном рынке, у нее появилось невероятное количество скептически настроенных комментаторов, которые ни в какую не верили, что такое вообще возможно. Но исследования доказали эффективность продукции, которая уже сейчас кажется самой рядовой для обычных россиян, в чьих семьях живут домашние животные.

Но все же долгие годы полноценного сотрудничества с иностранной компанией настолько переплели истории поставок и производства продукции, что и «Экопрому» было не избежать процесса перехода на импортозамещение. В данный момент, правда, на разных этапах, находятся продукты, которые полностью заменят исчезнувшие лекарства для животных. Тут будут и дженерики, и товары с уникальной рецептурой. Сейчас, например, один из основных проектов — освоение технологии производства жевательных таблеток, которые сделаны по передовой лекарственной технологии и будут удобны в применении.

То есть, фактически, владельцы домашних животных попросту не успеют прочувствовать нехватку необходимых препаратов, а все, что и впредь будет выпускаться на подмосковном производстве, будет также востребовано и эффективно. Кстати, в компании планируют продолжать активный экспорт за рубеж. Уже сейчас идут переговоры со странами Южной Америки, Африки, Азии и на Ближнем Востоке. Ну, а российский покупатель свою любовь подтверждает рублем и многочисленными наградами — «Экопром» неоднократно становился победителем национальных премий «Товар года» и «Марка № 1 в России».

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