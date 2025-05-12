Новый зал открыли для посещения в музее «Боевой Славы» Талдома

В городе Талдом открылся новый зал в музее «Боевой Славы», посвященный Великой Отечественной войне. Этот зал создан не только для сохранения памяти о героизме солдат, но и для воспитания у молодого поколения чувства патриотизма. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На мероприятие были приглашены представители администрации Талдомского городского округа, депутаты, ветераны, дети и их родители, представители духовенства, талдомчане и земляки, которые проживают в других городах и селах, но сегодня приехали на родину.

Перед собравшимися выступил глава округа Юрий Крупенин. Он обратился ко всем со словами поздравления с великим праздником, а молодежь призвал беречь свою Родину так, как берегли ее прадеды, как воевали за нее их предки.

Председатель Совета депутатов Талдомского городского округа Михаил Аникеев также поздравил земляков, сказав, что Россию никогда и никому не победить. Отец Владимир рассказал, как он ездит в зону СВО, благословляет бойцов на ратный подвиг во имя защиты Отечества от врагов. Матушка Тамара прочитала свое любимое стихотворение Константина Симонова «Родина», где говорится о любви к родной земле.

Украсили праздник дети, артисты из группы «Карусель» из Дома детского творчества под руководством Татьяны Петровой. Они исполнили песни «Победа» и «Бессмертный полк» и прочитали стихи.

В новом зале представлены уникальные экспонаты: фотографии, документы, награды и личные вещи ветеранов. Каждое место рассказывает свою историю, погружая посетителей в атмосферу тех тяжелых лет.

Мы — наследники Великой Победы, должны помнить о героическом прошлом своего народа, гордиться и чтить подвиг поколения, принесшего нам свободу и независимость.

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