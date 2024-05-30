Новый забор установили в дошкольном отделении Ушаковской школы в Лотошине

В дошкольном отделении Ушаковской школы в Лотошине новое ограждение установили взамен старого, которое уже не соответствовало современным требованиям безопасности. Общая протяженность забора составила 325 м.

Как отметил начальник отдела по образованию администрации городского округа Иван Левин, старое ограждение, возведенное еще по советским стандартам, не могло обеспечить те нормы безопасности дошкольных отделений, которые действуют сейчас.

«Старый забор был низким, его можно было перелезть. Новый забор сделан из прочного металла, он достаточно высокий, при этом обеспечивает видимость. Ячейки на сетке такого размера, что не дадут попасть на территорию дошкольного отделения бродячим животным. К тому же, у забора большой запас прочности, что обеспечит выполнение ограждением своих функций в течение долгих лет», — сказал Левин.

Жительница деревни Ушаково Виктория Палаошева отметила, что безопасность малышей — воспитанников дошкольного отделения — очень важна.

«Я сама мама двух детей, и знаю, насколько это важно, когда ты знаешь, что твои дети в безопасности. Новый забор не позволит посторонним людям попасть на территорию садика, да и сами малыши не убегут, если им захочется пошалить», — сказала Палаошева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.