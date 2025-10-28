Новый вид: на рынке в России нашли неизвестные науке водоросли

Кандидат биохимических наук, член ученого совета АНО НИИ функционального питания Дмитрий Мордвинцев рассказал о своей находке: он пошел на рынок за распространенной типовой зеленой микроводорослью, а нашел неизвестный ранее науке вид — смесь четырех разных, сообщает Life.ru .

«В процессе работы нас поджидал приятный сюрприз: выяснилось, что растет она (водоросль — ред.) в условиях фотобиореактора бодро и хорошо и отлично производит лютеин», — сказал исследователь.

По его словам, по мере продвижения анализа сомнения и вопросы лишь усиливались: является ли это всего лишь новым вариантом всем известного нанохлоропсиса или же перед учеными нечто принципиально отличное? Для внесения ясности в данный вопрос было принято решение о тщательной идентификации видовой принадлежности.

Образцы приобретенной продукции были направлены в независимые исследовательские центры, а также задействованы ресурсы Всероссийской коллекции микроорганизмов Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН и Альгологической коллекции Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН.

Проведенные исследования принесли неожиданные результаты: анализ выявил, что представленный образец не является нанохлоропсисом, а представляет собой уникальный, ранее не описанный в научной литературе вид микроводорослей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.