Новый вид мошенничества: эксперт рассказал о взломе роутеров

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Эксперт Гуляев: новый способ взлома включает в себя перехват интернет-трафика

Директор по интернет-продуктам «Дом.ру» Дмитрий Гуляев заявил о новых способах мошенничества при помощи взлома домашних роутеров: злоумышленники перехватывают и расшифровывают интернет-трафик либо заражают устройства вирусами.

«В результате злоумышленники могут украсть банковские данные для мошеннических схем, получить доступ к трафику домашнего роутера и перенаправить его на фишинговые сайты», — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Кроме того, таким образом им удается выяснить логины, пароли и учетные записи подключенных к сети устройств, добавил Гуляев.

Чтобы избежать таких проблем, эксперт посоветовал устанавливать функцию мониторинга посещений с уведомлениями в случае подозрительных подключений к устройству.

Кроме того, очень важно составить надежный пароль и не забывать обновлять программное обеспечение, заключил Гуляев.