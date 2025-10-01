Новый учитель химии начал работать в Волоколамске благодаря проекту «Топ-100»

Марина Александровна Пашкова приехала в Волоколамский округ из Красноярского края. С 1 сентября она преподает химию в гимназии № 1 и вдохновляет учеников на новые свершения, сообщает пресс-служба администрации округа.

За плечами Марины Александровны 28 лет педагогического стажа и впечатляющий список достижений: победы во всероссийских конкурсах, ученая степень кандидата биологических наук, звание почетного работника образования. Но главное — это результаты ее учеников. Среди них есть победители всероссийских олимпиад и даже стобалльники ЕГЭ.

Марина Александровна рассказала, что узнала о подмосковном проекте «Топ 100 лучших учителей и выпускников педагогических вузов» и решила попробовать. Ей предложили несколько городов, где требуются учителя химии, и она выбрала Волоколамск. Учительница отметила, что с гордостью начинает свой труд в городе воинской славы.

«С радостью поприветствовала Марину Пашкову в Волоколамском округе! Уверена, что ее опыт и знания станут большим подспорьем для наших гимназистов. Желаю успехов, вдохновения и талантливых учеников», — отметила глава округа Наталья Козлова, которая уже познакомилась с новой учительницей.

Проект «Топ-100» — важная инициатива губернатора Андрея Воробьева, направленная на привлечение в Подмосковье лучших педагогов. Проект предусматривает единовременные выплаты до 1,5 млн рублей опытным педагогам, а также выплату при трудоустройстве выпускникам — 500 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.