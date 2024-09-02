Учебный корпус Верзиловской школы в микр Новое Ступино открыли в День знаний

Новый учебный корпус на 550 мест, возведенный в рамках региональной государственной программы, открыли в День знаний в микрорайоне Новое Ступино. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Линейку, посвященную Дню знаний, провели в здании новой пристройки. С приветственным словом выступил глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

«Сегодня радостное событие — мы открываем пристройку к школе на 550 мест. Я помню, как все это начиналось, как в 2022 году мы закладывали капсулу времени. Благодаря губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву мы достроили и открываем просторную, красивую, а главное современную школу. Спасибо строителям, педагогам, родителям, всем, кто был вовлечен в этот процесс. Более 20 тысяч детей пошли в этом году в ступинские школы, 1225 из них — первоклассники. Желаю продуктивного учебного года, отличных оценок и новых побед», — отметил Сергей Мужальских.

Открытие нового учебного корпуса стало настоящим праздником для всех участников образовательного процесса. Директор школы, учителя, родители и, конечно, сами ученики, испытывают неимоверную гордость за школу.

Просторные светлые классы, оснащенные современным оборудованием, специализированные кабинеты для проведения лабораторных работ и мастер-классов, два современных спортзала, вместительный актовый зал со сценическим оборудованием — все это создаст комфортные условия для обучения и развития юных ступинцев.

В микрорайоне Новое Ступино существовала проблема — загруженность школы. Пристройка на 550 мест позволила ликвидировать обучение ребят во вторую смену.

Пришкольную территорию полностью благоустроили — здесь появились спортивные площадки, беговые дорожки, где ребята смогут заниматься физкультурой и проводить активный отдых.

В школе в селе Верзилово будут обучаться 618 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.