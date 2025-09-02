Новый учебный год начался для воспитанниц Можайской ВК

С Днем знаний воспитанниц учреждения поздравили начальник колонии Валерий Эрдниев, начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Алексей Бывшев, председатель попечительского совета колонии Елена Прокудина, а также координатор по взаимодействию МВК и КДН и ЗП администрации г. о. Можайск Алла Макаренкова.

С напутственными словами к присутствующим обратилась директор средней общеобразовательной школы, заслуженный учитель России Ольга Князькова. Она поздравила учащихся и педагогов с началом нового учебного года, отметив, что в этом году к занятиям приступили 36 воспитанницисправительного учреждения.

Клирик Никольского собора г. Можайска Сергей Постников провел молебен и благословил подростков на успешную учебу.

После завершения торжественной части воспитанницы Можайской ВК подготовили для гостей концертную программу.

Помощник Уполномоченного по правам человека в Московской области в г. о. Серпухов Ирина Котова совместно с председателем отдела Подольской епархии Русской Православной Церкви — помощником начальника учреждения по работе с верующими священником Валерием Гололобовым встретились с несовершеннолетними, содержащимися в СИЗО-3 (г. Серпухов) и поздравили их с началом учебного года. Подросткам вручили подарки, пожелав стремления к новым знаниям, настойчивости и успехов в учебе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.