Новый центр детских инициатив открыли в Химках

сегодня в 12:58

Обновленный центр детских инициатив открылся в школе № 30 городского округа Химки. Событие приурочено к 10-летию школы. В 2024 году учреждение образования отмечает первый важный юбилей. В числе гостей торжественной церемонии открытия был депутат Мособлдумы Михаил Раев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам директора школы, депутата совета депутатов городского округа Татьяны Кавторевой, центр станет пространством для реализации творческих идей и развития талантов школьников.

«В торжественной атмосфере нашего нового ЦДИ прошло посвящение отрядов и назначение наставников для «Орлят России», «Движения Первых», отряда «Юные инспекторы движения», школьного медиацентра и «Совета Труда», — отметила Татьяна Кавторева.

Центр детских инициатив — это пространство, наполненное элементами патриотического, духовно-нравственного и социального воспитания.

В рамках торжественного открытия в актовом зале школы прошло награждение педагогов благодарственными письмами от заместителя главы Химок Анны Ватутиной. Ярким завершением мероприятия стал концерт с участием школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.