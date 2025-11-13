Новый тротуар появился в деревне Пущино-на-Наре Серпухова по просьбе жителей

Новый тротуар появился в деревне Пущино-на-Наре благодаря инициативе жителей городского округа Серпухов, обратившихся региональную приемную. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале депутата Госдумы Александра Когана.

Ранее жители обратились в региональную приемную с просьбой обустроить пешеходную зону от остановки «Бумажная фабрика» в сторону деревни Пущино-на-Наре. Этот участок был важен для безопасности пешеходов.

«Было осуществлено взаимодействие с ГБУ МО «Мосавтодор». Проект был реализован, и теперь у жителей есть безопасный и комфортный тротуар», — отметил депутат Госдумы.

Он также поблагодарил людей за активную гражданскую позицию.

«Вместе мы делаем наш избирательный округ лучше», — сказал Коган.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.