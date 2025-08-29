Новый тренд соцсетей: заботливые мамы начали мыть драже Skittles

сегодня в 15:03

Мамы начали мыть Skittles, чтобы избавиться от красителя в конфетах

В социальных сетях набирает популярность новый тренд. «Бежевые мамы» массово начали мыть конфеты Skittles для своих детей.

По их словам, данным способом женщины пытаются избавиться от якобы вредного красителя на конфетах.

На опубликованных кадрах видно, как женщина высыпает пачку Skittles дуршлаг, а затем промывает их под краном. Вода смывает краситель и конфеты становятся бежевыми.

По мнению мамочек, после мойки конфеты выглядят красивее и кажутся менее вредными.